В одному із сіл на Миколаївщині після атаки FPV-дрона пошкоджена адмінбудівля підприємства
8:07, 11 січня, 2026
Учора, 10 січня, росіяни тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Галіцинівську громади Миколаївщини.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, у селі Лимани внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що 7 січня російські військові атакували цивільний автомобіль у Галицинівській громаді. Внаслідок удару був пошкоджений кузов автомобіля, але водій не постраждав.
