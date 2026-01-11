 Обстріл Миколаївської області 10 січня

В одному із сіл на Миколаївщині після атаки FPV-дрона пошкоджена адмінбудівля підприємства

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстрації

Учора, 10 січня, росіяни тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Галіцинівську громади Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, у селі Лимани внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю підприємства. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 7 січня російські військові атакували цивільний автомобіль у Галицинівській громаді. Внаслідок удару був пошкоджений кузов автомобіля, але водій не постраждав.

