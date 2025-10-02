Україна повернула з полону ще 205 людей, серед них і захисники «Азовсталі» та ЧАЕС

Україна повернула з російського полону ще 185 захисників. Фото: Офіс президента

У четвер, 2 жовтня, Україна повернула з російського полону ще 185 захисників і 20 цивільних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. А також, захисники Маріуполя, «Азовсталі» та ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

— Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо, — написав президент.

У Коордштабі зазначили, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, а найстаршому — 59.

Вони пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної, психологічної реабілітації та усі передбачені держвиплати.

