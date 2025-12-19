Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

В Одесі місцева влада та бізнес готуються до новорічних свят. У центрі міста з'явилася новорічна ялинка, а фасади закладів прикрашають святковим декором.

Як сьогодні виглядає новорічна Одеса — дивіться у фоторепортажі «МикВісті».

Місто готується до новорічних свят на тлі блекауту, який триває вже тиждень через постійні обстріли об'єктів енергетики. Уся Одеса залишилася без світла у ніч на 13 грудня, коли ворог здійснив одну з наймасовіших повітряних атак.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

До деяких будинків за цей час вдалося відновити подачу електроенергії, однак до сьогодні більшість залишаються без світла, а по місту лунає звук генераторів.

«Найбільше постраждала Одеса — близько 65 тисяч домогосподарств без світла», написав 19 грудня Віце-прем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Водночас Одеса вже кілька днів поспіль знаходиться під цілодобовими обстрілами «Шахедами», росіяни завдають ударів по місту балістикою. Одна з останніх повітряних тривог у місті тривала 452 хвилини — з 09:38 до 17:10 18 грудня. Після цього наступну повітряну тривогу оголосили вже через 28 хвилин.

Попри це у центрі Одеси з'явилася головна новорічна ялинка міста, облаштовують зону для ярмарку, а місцеві заклади прикрашають свої фасади новорічними декораціями.

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Одеса напередодні новорічних свят, грудень 2025 року, фото «МикВісті»

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Згодом директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що котельні з великою кількістю споживачів під час відключень електроенергії працювали по п’ять годин, а потім ще п’ять годин були вимкнені.

За два дні комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» закупило 24 тонни дизельного пального для генераторів, які підтримують роботу критичної інфраструктури міста під час відключень електроенергії. Крім того, Микола Логвінов додав, що, попри «великий колектив, людей усе одно не вистачає», оскільки кожен генератор під час запуску та роботи має контролюватися.