 Надзвичайну ситуацію державного рівня запровадили на Одещині

В Одеській області запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня після масованої атаки

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС Одещини

В Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

— Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого — понад 3 доби — порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області, — зазначив Олег Кіпер.

Крім того, комісія доручила керівникам військових адміністрацій, головам громад та підрозділам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімізувати використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Також ухвалено рішення додатково спрямувати кошти з резервного фонду до громад для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.

— Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи, — повідомив начальник ОВА.

Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.

