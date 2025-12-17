В Одеській області запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня після масованої атаки
- Новини Одеси
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:25, 17 грудня, 2025
-
В Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
— Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого — понад 3 доби — порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області, — зазначив Олег Кіпер.
Крім того, комісія доручила керівникам військових адміністрацій, головам громад та підрозділам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності мінімізувати використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для потреб населення та об’єктів критичної інфраструктури.
Також ухвалено рішення додатково спрямувати кошти з резервного фонду до громад для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.
— Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи, — повідомив начальник ОВА.
Нагадаємо, уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдавали ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.