Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак: пошкоджено енергетику та промисловість, — ОВА

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС Одещини

Уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдають ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджено адміністративні будівлі. В окремих районах області зафіксовані перебої з електропостачанням. За попередніми даними, двоє людей постраждали. Станом на 9:00 атака триває.

«Зважаючи на те, що повітряна атака триває, закликаю жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях», — написав Олег Кіпер.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що цієї ночі Одещину атакували кілька груп ракет різних типів та безпілотників.

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі через обстріли знеструмлені об’єкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста відсутні тепло- та водопостачання.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що цілодобово працюють пункти незламності. Також підзарядити гаджети можна у магазинах торговельних мереж «Таврія-В», «Обжора», «Точка», «Копійка» та «Сільпо». Міські лікарні переведені на автономну роботу від альтернативних джерел живлення, забезпечені запасами води та палива.

Бюветні комплекси працюють від генераторів. Організовано підвезення технічної води в райони. Усі відповідні служби працюють.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Крім цього, через масовані російські удари знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.