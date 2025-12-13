 Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак: пошкоджено енергетику та промисловість, — ОВА

  • субота

    13 грудня, 2025

  • 3.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 3.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак: пошкоджено енергетику та промисловість, — ОВА

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС Одещини

Уночі 13 грудня Одеська область опинилася під однією з наймасованіших повітряних атак. Російські війська завдають ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок атаки виникли пожежі, також пошкоджено адміністративні будівлі. В окремих районах області зафіксовані перебої з електропостачанням. За попередніми даними, двоє людей постраждали. Станом на 9:00 атака триває.

«Зважаючи на те, що повітряна атака триває, закликаю жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях», — написав Олег Кіпер.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що цієї ночі Одещину атакували кілька груп ракет різних типів та безпілотників.

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі через обстріли знеструмлені об’єкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста відсутні тепло- та водопостачання.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що цілодобово працюють пункти незламності. Також підзарядити гаджети можна у магазинах торговельних мереж «Таврія-В», «Обжора», «Точка», «Копійка» та «Сільпо». Міські лікарні переведені на автономну роботу від альтернативних джерел живлення, забезпечені запасами води та палива.

Бюветні комплекси працюють від генераторів. Організовано підвезення технічної води в райони. Усі відповідні служби працюють.

Нагадаємо, уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Крім цього, через масовані російські удари знеструмлено частину Херсонської області, зокрема місто Херсон.

Останні новини про: Війна в Україні

Ердоган закликав Путіна до часткового припинення вогню та обмеження ударів по енергооб’єктах України
Світовий банк передав Україні $290 млн на підтримку малого та середнього бізнесу
Одна з наймасованіших атак на Миколаїв: є постраждалі, місто залишилось без світла
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич доручив розірвати договір з приватною фірмою на харчування школярів в Миколаєві

Катерина Середа
новини

У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Анна Гакман
новини

Сєнкевич запропонував присвятити наступний рік шкільному харчуванню

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві майже 5 тисяч учнів відмовилися від шкільного харчування

Анна Гакман
новини

Шкільний кейтеринг у Миколаєві: КОП підписав договір із «Проссеккo 8», не перевіривши їх потужності

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Одна з наймасованіших атак на Миколаїв: є постраждалі, місто залишилось без світла
Світовий банк передав Україні $290 млн на підтримку малого та середнього бізнесу
Ердоган закликав Путіна до часткового припинення вогню та обмеження ударів по енергооб’єктах України

Російські війська вночі та зранку атакували Миколаїв ракетами й дронами: що відомо

Даріна Мельничук

В Одесі лікарі врятували дитину з рідкісною хворобою

У Миколаєві через обстріл курсуватимуть лише тролейбуси з автономним ходом