Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Президент Володимир Зеленський 5 січня призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Того ж дня Кабінет Міністрів звільнив Сергія Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Сергія Кислицю призначили першим заступником глави ОП. Фото: скриншот указу ОП

Нагадаємо, що Сергій Кислиця з 2019 року обіймав посаду постійного представника України при ООН, а з 2021-го — надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів за сумісництвом. У грудні 2024 року Зеленський звільнив його з цих посад.

Починаючи з 12 лютого 2025 року Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ. З травня 2025 року він також увійшов до складу української делегації на переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Раніше президент зазначав, що на новій посаді Сергій Кислиця продовжить працювати на переговорному треку та залишається одним із ключових переговорників, зокрема на зустрічах із представниками США.