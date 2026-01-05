 Зеленський призначив Кислицю заступником керівника Офісу президента

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента

Президент Володимир Зеленський 5 січня призначив Сергія Кислицю першим заступником керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Того ж дня Кабінет Міністрів звільнив Сергія Кислицю з посади першого заступника міністра закордонних справ України.

Сергія Кислицю призначили першим заступником глави ОП. Фото: скриншот указу ОПСергія Кислицю призначили першим заступником глави ОП. Фото: скриншот указу ОП

Нагадаємо, що Сергій Кислиця з 2019 року обіймав посаду постійного представника України при ООН, а з 2021-го — надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів за сумісництвом. У грудні 2024 року Зеленський звільнив його з цих посад.

Починаючи з 12 лютого 2025 року Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ. З травня 2025 року він також увійшов до складу української делегації на переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Раніше президент зазначав, що на новій посаді Сергій Кислиця продовжить працювати на переговорному треку та залишається одним із ключових переговорників, зокрема на зустрічах із представниками США.

Реклама
Читайте також:
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

У Вознесенську хочуть закрити дитсадок через відсутність укриття

За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

2 години тому

У Миколаївській області світло вимикатимуть до 7 годин: графіки по чергах

Аліна Квітко

Головне сьогодні