Кислиця стане першим заступником Буданова. Фото: Офіс президента

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський обговорив з Кислицею деталі дипломатичної роботи, зокрема, «забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС».

— Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі, — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки.