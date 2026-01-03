Кислиця стане першим заступником Буданова
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
20:04, 03 січня, 2026
-
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський обговорив з Кислицею деталі дипломатичної роботи, зокрема, «забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС».
— Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі, — зазначив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки.
Останні новини про: Володимир Зеленський
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.