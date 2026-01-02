Кирило Буданов очолить Офіс Президента України, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та Кирило Буданов, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський призначить Кирила Буданова керівником Офісу Президента.

Як він повідомив у своїх соціальних мережах, пріоритетами нового очільника стануть безпека та розвиток Збройних Сил.

— Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави, — написав Володимир Зеленський.

Він додав, що Кирило Буданов має досвід на цих напрямах та «достатню силу для досягнення результатів».

— Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки, — резюмував Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та Кирило Буданов, фото: ОП

Нагадаємо, вранці 28 листопада «Українська правда» повідомляла, що антикорупційні органи проводять обшуки в помешканні на той час керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше НАБУ та САП підтвердили слідчі дії в Єрмака. Про це написав і сам Андрій Єрмак, підтвердивши, що проводять обшуки в урядовому кварталі, де розташоване його помешкання.

За тиждень до цього голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявляв, що у справі Міндіча фігурує людина з позивним «Алі-Баба». За неофіційною інформацією, йшлося саме про Андрія Єрмака.

29 листопада Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу Президента.