Деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП, — прокурор Клименко

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

Про це він сказав під час форуму Інституту висвітлення війни та миру у Києві, 14 листопада, повідомляє кореспондент «МикВісті».

За словами очільника САП, в українському політикумі є конкретна особа, яка координує ці наради та впливає на рішення правоохоронних структур щодо тиску на антикорупційні органи. Про кого мова, наразі невідомо, однак його Олександр Клименко під час форуму назвав «Алі-Баба».

— Деякий «Алі-Баба» проводить наради, на яких нарізають задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів НАБУ і прокурорів САП. Це не нормальна історія, тому що тиск буде продовжуватись. Тому індивідуальні кейси дуже важливі, бо так по одному пересаджають всіх детективів і нікому буде розслідувати провадження. Навіть не всіх — затримають і триматимуть в СІЗО 10 людей, решта 200 не будуть працювати, бо вони бояться, що будь-яке викриття призводить до того, що потім ті відчуваєш себе заручником в СІЗО, — сказав Олександр Клименко.

Зазначимо, одним із таких кейсів, про який казав керівник САП, є затримання детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова нібито за фактом ведення бізнесу з Російською Федерацією. Однак під час викриття корупції в енергетиці 10 листопада стало відомо, що саме Магомедрасулов зібрав важливі докази щодо операції «Мідас», про що розповів детектив бюро Олександр Абакумов в «УП.Чат».

Крім того, журналіст-розлідувач Михайло Ткач у своєму матеріалі «Свинарчуки» Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни повідомив, що квартирі фігуранта справи про розкрадання в «Енергоатомі» знайшли досьє про керівника НАБУ Семена Кривоноса та керівника операції «Мідас» Олександра Абакумова.

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше повідомили, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторонили від посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.