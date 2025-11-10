Медіа: НАБУ проводить обшук у співвласника «Кварталу 95» Міндіча

Медіа: НАБУ проводить обшук у співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча. Фото: nashigroshi.org

Детективи Національного антикорупційного бюро 10 листопада проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча.

Про це повідомили джерела «Української правди» у правоохоронних органах. За їхніми даними, обшук відбувається у Києві.

Водночас, як зазначають співрозмовники видання у політичних колах, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».