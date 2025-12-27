Миколаївський «слуга» Негулевський отримав підозру у справі НАБУ про злочинну групу в Раді, — ЗМІ

Миколаївський «слуга» Негулевський отримав підозру у справі НАБУ про злочинну групу в Раді. Фото з відкритих джерел

За даними «Української правди», у справі про організовану злочинну групу в парламенті підозри вже отримали чотири народні депутати від «Слуги народу» — Євген Пивоваров, Ольга Савченко, Юрій Кісєль та нардеп від Миколаївської області Ігор Негулевський.



Про це повідомляють у виданні з посиланням на внутрішні джерела у правоохоронних органах і фракції «Слуга народу».

Водночас «ZN.UA» зазначає, що підозри у хабарництві (стаття 368 Кримінального кодексу України) отримали лише три нардепи — Євген Пивоваров, Юрій Кісєль та Ігор Негулевський.

Зазначається, що в ухвалі, крім статті 368, також вказана стаття 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

У ZN.UA нагадують, що 11 грудня видання писало про прослуховування в офісі Юрія Кісєля. Саме завдяки ним детективи НАБУ начебто змогли зафіксувати його контакти не лише з колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, а й з іншими високопосадовцями, чутливими для Офісу президента.

За інформацією джерел, слідство вийшло на так зване «касове вікно», де депутати отримували тіньові виплати.

До цього покійний нардеп Антон Поляков публічно заявляв, що окремим депутатам нібито виплачували «зарплати в конвертах» — близько 5 тисяч доларів для рядових парламентарів та 10–15 тисяч доларів для голів і заступників комітетів. Згодом НАБУ, за даними журналістів, усунуло від процесу можливого «касира» схеми — Олександра Трухіна.

Нагадаємо, раніше, 10 грудня, детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в службових осіб Головних управлінь ДПС у Миколаївській та Хмельницькій областях. Слідчі дії також відбувалися в центральному апараті Державної податкової служби у Києві.