НАБУ проводить обшуки у податковій у Миколаєві

Детективи Національного антикорупційного бюро України 10 грудня проводять обшуки в службових осіб Головних управлінь ДПС у Миколаївській та Хмельницькій областях. Слідчі дії також відбувалися в центральному апараті Державної податкової служби у Києві.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

У ДПС зазначають, що кримінальне провадження стосується подій, що розгорталися у 2024 році та завершилися на початку 2025-го. Це повʼязано із діяльністю так званих «ризикових підприємств» — компаній, які податкова служба відносить до переліку потенційних учасників схемного ПДВ або фіктивного бізнесу.

У Державній податковій службі підкреслили, що керівництво та співробітники повністю сприяють роботі антикорупційних органів.

— Державна податкова служба України діє у правовому полі та завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями, — зазначили в службі.

Деталі провадження поки не розголошуються. Однак видання «Економічна правда» зазначає, що є припущення, що обшуки можуть бути пов'язані зі справою щодо масштабної корупції в енергетиці (справа «Мідас»).

Оновлюється.