 Підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів понад ₴1 млрд єдиного податку за 11 місяців 2025 року

Підприємці-спрощенці Миколаївщини сплати понад ₴1 млрд єдиного податку до місцевих бюджетів

Підприємці-спрощенці сплати понад ₴1 млрд єдиного податку до місцевих бюджетів Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВістіПідприємці-спрощенці сплати понад ₴1 млрд єдиного податку до місцевих бюджетів Миколаївщини. Ілюстративне фото: МикВісті

Підприємці Миколаївської області, які працюють на спрощеній системі оподаткування, упродовж січня–листопада 2025 року сплатили до місцевих бюджетів понад 1,1 мільярда гривень єдиного податку.

Як повідомили в обласному управлінні, надходження від підприємці-спрощенців зросли на 113,7 мільйона гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зазначається, що отримані кошти спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, підтримку соціального розвитку регіону та покращення інфраструктури Миколаївщини.

Нагадаємо, що за дев'ять місяців цього року підприємництва Миколаївщини, які обрали спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевого бюджету 498,1 мільйона гривень єдиного податку.

