  • четвер

    30 жовтня, 2025

  • 13.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 13.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємці-спрощенці сплати пів мільярда податку до місцевих бюджетів Миколаївщини

Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Підприємництва Миколаївщини, які обрали спрощену систему оподаткування, з початку 2025 року сплатили до місцевого бюджету 498,1 мільйона гривень єдиного податку.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що від підприємців-спрощенців місцеві громади області отримали єдиного податку на 97,4 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Також додали, що кошти від сплати податку спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, забезпечення соціального розвитку регіону та поліпшення інфраструктури.

Нагадаємо, з січня по вересень цього року підприємства Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 45,4 мільйона гривень екологічного податку.

Також у січні-вересні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області поповнилися на близько 2,6 мільйона гривень транспортного податку.

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Податок на прибуток: підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴600 млн
Миколаївські водії сплатили до місцевих бюджетів понад ₴2,6 млн транспортного податку
Підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴45 млн екологічного податку
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві нагородили переможців конкурсу «Молодіжний громадський бюджет»

Ірина Олехнович
новини

Фалько пояснив відсутність Чайки на сесії міськради Миколаєва і запевнив, що наступного разу він прийде особисто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Сєнкевич: від початку війни Миколаїв передав більше 5 тисяч FPV-дронів

Юлія Бойченко
новини

Антикорупціонер, від якого ніколи не було жодного зауваження, — Кісельова про Єрмолаєва

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: ДПС у Миколаївській області

Підприємства Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴45 млн екологічного податку
Миколаївські водії сплатили до місцевих бюджетів понад ₴2,6 млн транспортного податку
Податок на прибуток: підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴600 млн

Театр, кіно, музика й розваги: головні події тижня у Миколаєві

Антикорупціонер, від якого ніколи не було жодного зауваження, — Кісельова про Єрмолаєва

4 години тому

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Зеленський підписав закони

Головне сьогодні