Підприємці-спрощенці сплати пів мільярда податку до місцевих бюджетів Миколаївщини

Осінній Миколаїв, жовтень 2025 рік. Фото: «МикВісті»

Підприємництва Миколаївщини, які обрали спрощену систему оподаткування, з початку 2025 року сплатили до місцевого бюджету 498,1 мільйона гривень єдиного податку.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що від підприємців-спрощенців місцеві громади області отримали єдиного податку на 97,4 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Також додали, що кошти від сплати податку спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, забезпечення соціального розвитку регіону та поліпшення інфраструктури.

Нагадаємо, з січня по вересень цього року підприємства Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 45,4 мільйона гривень екологічного податку.

Також у січні-вересні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області поповнилися на близько 2,6 мільйона гривень транспортного податку.