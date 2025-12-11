  • четвер

Платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴14,6 млрд за 11 місяців

Громадам залишили 64% ПДФО, але 4% уряд “забрав” на погашення боргів. Фото: МикВістіПлатники податків Миколаївщини сплатили ₴14,6 млрд до бюджетів. Фото: МикВісті

Платники податків Миколаївської області за 11 місяців 2025 року перерахували до зведеного бюджету понад 14,6 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Цей податок залишається одним із ключових джерел надходжень до місцевих бюджетів на Миколаївщині: наразі ПДФО наповнює до 66% доходу.

До державного бюджету від ПДФО за січень – листопад надійшло майже 7,8 мільярдів гривень, що становить 52,6% усіх надходжень, що, порівняно з аналогічним періодом за 2024 рік на 13,3%, або на 919,2 мільйонів гривень більше.

Нагадаємо, за одинадцять місяців 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили 34,9 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.

