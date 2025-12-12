Депутати погодили розробку детального плану території в Корабельному районі для будівництва обʼїзної дороги у Миколаєві

Сесія Миколаївської міської ради, 11 грудня. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської міськради підтримали дозвіл на розроблення детального плану території в індустріальній зоні Корабельного району, де планують передбачити нову дорогу для виведення вантажівок із житлових кварталів.

Відповідне рішення підтримали на засіданні сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Дорога буде з’єднувати Херсонську об’їзну з портовою зоною. Це дозволить фурам їхати в порт в об’їзд — через район села Українка і ліс, а не через проспект Корабелів та житлові будинки.

План також визначить, де можуть розміщуватися складські та виробничі об’єкти, і пройде екологічну перевірку. Розробку профінансує ТОВ «Виробниче об’єднання «Південь». Підготовка документа триватиме 60 робочих днів після публікації рішення.

Схема детального плану території міста Миколаєва, обмеженої вул. Айвазовського, лісопарком «Балабанівський». Скриншот

Під час обговорення депутат Андрій Єрмолаєв нагадав, що попередній дозвіл на розроблення детального плану територій закінчився тривалим конфліктом із мешканцями іншого мікрорайону, які виступили проти вирубки дерев та будівництва заправки. Він попросив роз’яснення від головного архітектора, аби уникнути повторення ситуації.

— Нам пропонують проголосувати за дозвіл черговій фірмі розробити детальний план територій. Я пам'ятаю, що минулого разу коли депутати дали такий дозвіл такій фірмі, мешканці мікрорайону вже рік борються за збереження дубів і проти будівництва заправки. Хочу почути коментар головного архітектора, щоб не вийшло як завжди, – сказав Андрій Єрмолаєв.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков зазначив, що звернення на розроблення детального плану подала юридична особа, і міськрада зобов’язана надати дозвіл відповідно до законодавства.

За його словами, процедура відбувається у єдиній електронній системі будівництва, яка включає громадські обговорення, стратегічно-екологічну оцінку та всі регламентні етапи.

На уточнювальне запитання Андрія Єрмолаєва, чи може місто гарантувати, що на цій території не з’явиться заправка, головний архітектор відповів, що гарантувати може лише одне: у готовому ДПТ будуть показані всі об’єкти, які там плануються.

— Я можу гарантувати що ви там побачити всі об'єкти які будуть передбачені цим детальним планом, – сказав Євген Поляков.

Раніше, начальник антикорупційного департаменту Миколаєва, депутат від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв розкрив деталі схеми, як вдалось отримати дозвіл на розміщення заправки на місці зеленої зони на проспекті Богоявленському.