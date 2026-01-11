У Миколаєві та області 11 січня очікується хуртовина

Засніжений Миколаїв. Фото: Світлана Коваль

У першій половині дня неділі 11 січня у Миколаєві та області очікується хуртовина.

Про це попередили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.

Раніше у Гідрометцентрі наголошували, що вдень 11 січня на Миколаївщині посилиться північно-західний вітер із поривами 15–20 метрів за секунду.

Крім цього у Миколаєві до кінця тижня прогнозували значне погіршення погодних умов. Містян попереджал про насування помірного снігу, ожеледь та значне зниження температури повітря.