У Миколаєві та області 11 січня очікується хуртовина
10:00, 11 січня, 2026
У першій половині дня неділі 11 січня у Миколаєві та області очікується хуртовина.
Про це попередили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозами синоптиків, оголошено перший, жовтий рівень небезпечності.
Раніше у Гідрометцентрі наголошували, що вдень 11 січня на Миколаївщині посилиться північно-західний вітер із поривами 15–20 метрів за секунду.
Крім цього у Миколаєві до кінця тижня прогнозували значне погіршення погодних умов. Містян попереджал про насування помірного снігу, ожеледь та значне зниження температури повітря.
