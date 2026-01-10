На Миколаївщині оголосили штормове попередження: синоптики попереджають про сильний вітер

Миколаїв. Фото: МикВісті

У неділю, 11 січня, у Миколаєві та області очікується ускладнення погодних умов через сильний вітер. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, удень по всій території області посилиться північно-західний вітер із поривами 15–20 метрів за секунду.

Температура повітря на Миколаївщині на 11 січня:

вночі 7-12°С морозу;

вдень 3-8°С морозу.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Ілюстрація: Миколаївський гідрометцентр

Нагадаємо, у Миколаєві починаючи з 9 січня і до кінця тижня прогнозують значне погіршення погодних умов. Містян попереджають про насування помірного снігу, ожеледь та значне зниження температури повітря.