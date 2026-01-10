На Миколаївщині оголосили штормове попередження: синоптики попереджають про сильний вітер
19:00, 10 січня, 2026
У неділю, 11 січня, у Миколаєві та області очікується ускладнення погодних умов через сильний вітер. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозами синоптиків, удень по всій території області посилиться північно-західний вітер із поривами 15–20 метрів за секунду.
Температура повітря на Миколаївщині на 11 січня:
- вночі 7-12°С морозу;
- вдень 3-8°С морозу.
Нагадаємо, у Миколаєві починаючи з 9 січня і до кінця тижня прогнозують значне погіршення погодних умов. Містян попереджають про насування помірного снігу, ожеледь та значне зниження температури повітря.
