Світла не буде понад 7 годин: графіки відключення на Миколаївщині 11 січня
- Даріна Мельничук
20:15, 10 січня, 2026
У Миколаєві та по області у неділю, 11 січня, очікуються планові відключення електроенергії.
Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
1.1 — 05:30–06:30; 10:00–13:30
Всього: 4 години
1.2 — 13:30–17:00
Всього: 3 години 30 хвилин
2.1 — 03:00–06:30; 13:30–17:00
Всього: 7 годин
2.2 — 10:00–13:30; 20:30–00:00
Всього: 7 годин
3.1 — 13:30–17:00; 20:30–00:00
Всього: 7 години 30 хвилин
3.2 — 10:30–13:30; 20:30–00:00
Всього: 6 годин 30 хвилин
4.1 — 06:30–10:00; 17:00–20:30
Всього: 7 годин
4.2 — 10:30–17:00
Всього: 6 годин 30 хвилин
5.1 — 13:30–18:30
Всього: 5 годин
5.2 — 06:30–10:00; 17:00–19:30
Всього: 6 години
6.1 — 10:30–13:30; 17:00–20:30
Всього: 6 години 30 хвилин
6.2 — 00:00–03:00; 17:00–20:30
Всього: 5 годин 30 хвилин
Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.
Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.
