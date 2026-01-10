 Коли вимикатимуть світло на Миколаївщині 11 січня

Клуб

Світла не буде понад 7 годин: графіки відключення на Миколаївщині 11 січня

Відключення світла. Архівне фото: МикВістіВідключення світла. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у неділю, 11 січня, очікуються планові відключення електроенергії.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

1.1 — 05:30–06:30; 10:00–13:30

Всього: 4 години

1.2 — 13:30–17:00

Всього: 3 години 30 хвилин

2.1 — 03:00–06:30; 13:30–17:00

Всього: 7 годин

2.2 — 10:00–13:30; 20:30–00:00

Всього: 7 годин

3.1 — 13:30–17:00; 20:30–00:00

Всього: 7 години 30 хвилин

3.2 — 10:30–13:30; 20:30–00:00

Всього: 6 годин 30 хвилин

4.1 — 06:30–10:00; 17:00–20:30

Всього: 7 годин

4.2 — 10:30–17:00

Всього: 6 годин 30 хвилин

5.1 — 13:30–18:30

Всього: 5 годин

5.2 — 06:30–10:00; 17:00–19:30

Всього: 6 години

6.1 — 10:30–13:30; 17:00–20:30

Всього: 6 години 30 хвилин

6.2 — 00:00–03:00; 17:00–20:30

Всього: 5 годин 30 хвилин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

