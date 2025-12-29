 Міненерго: повне відновлення енергосистеми після атак РФ триватиме мінімум 2 місяці

  • понеділок

    29 грудня, 2025

  • 0.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 0.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Міненерго: після припинення атак РФ Україні потрібно щонайменше два місяці, щоб відмовитися від відключень світла

Росіяни атакували енергетичні об’єкти в п’яти областях України. Ілюстраційне фото: МикВістіЕнергетика України. Ілюстраційне фото: МикВісті

За умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

— Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці, — розповів він.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За словами Артема Некрасова, лише за осінні місяці росіяни пошкодили близько 8 тисяч МВт генерувальних потужностей. До грудня вдалося відновити приблизно половину від втраченного, однак атаки продовжуються.

— Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10–15 днів, — зазначив він.

Станом на кінець грудня зафіксовали понад 2 тисяч ударів по енергомережах та близько 440 — по енергооб’єктах. У середньому за місяць російські обстріли виводять із ладу близько 60 трансформаторів.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що Росія готується до чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський просив у Трампа гарантії безпеки для України на 30–50 років, проте мирний план передбачає лише 15 років
Пєсков: для припинення бойових дій українська сторона має вивести ЗСУ з Донбасу
Кредити для підприємців: Одещина серед найактивніших регіонів
Реклама
Читайте також:
новини
Для юних тенісистів у Миколаєві провели святкове тренування до Нового року

Даріна Мельничук
новини
Суддя Подзігун оголосила перерву у справі про кейтеринг «Проссекко 8»: прокуратура невчасно подала документи

Аліса Мелік-Адамян
новини
КП «Парки» заклало у своєму бюджеті ₴1,3 млн на компенсацію за падіння гілок на машини в Миколаєві

Аліна Квітко
новини
З 1 січня у Миколаєві тариф на тепло для населення покриватиме 40% собівартості — додаткові витрати міста складуть ₴96 млн

Анна Гакман
новини
У Миколаєві на державній «Зорі-Машпроект» виплатили зарплату після двомісячної затримки

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Кредити для підприємців: Одещина серед найактивніших регіонів
Пєсков: для припинення бойових дій українська сторона має вивести ЗСУ з Донбасу
Зеленський просив у Трампа гарантії безпеки для України на 30–50 років, проте мирний план передбачає лише 15 років

ІНФОГРАФІКА

Скільки у 2025 році заробили мер Миколаєва та його заступники

Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

6 годин тому

На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

Головне сьогодні