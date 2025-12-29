Міненерго: після припинення атак РФ Україні потрібно щонайменше два місяці, щоб відмовитися від відключень світла

Енергетика України. Ілюстраційне фото: МикВісті

За умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

— Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці, — розповів він.

За словами Артема Некрасова, лише за осінні місяці росіяни пошкодили близько 8 тисяч МВт генерувальних потужностей. До грудня вдалося відновити приблизно половину від втраченного, однак атаки продовжуються.

— Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було девʼять масованих ударів, кожні 10–15 днів, — зазначив він.

Станом на кінець грудня зафіксовали понад 2 тисяч ударів по енергомережах та близько 440 — по енергооб’єктах. У середньому за місяць російські обстріли виводять із ладу близько 60 трансформаторів.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що Росія готується до чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України.