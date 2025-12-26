Росія готується до чергового масованого удару по енергосистемі, — голова «Укренерго»

Голова енергокомпанії Віталій Зайченко. Фото: Пресслужба Укренерго

В «Укренерго» повідомили, що Росія готується до чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Про це заявив голова енергокомпанії Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону, пише «Економічна правда».

За його словами, з початку осені в «Укренерго» фіксують певну регулярність у здійсненні Росією масованих ударів по енергосистемі України.

«Наразі прогнозувати щось дуже складно, однак ми розуміємо, що ворог готується до чергової атаки. З початку осені ми бачимо, що приблизно кожні 10 днів, плюс-мінус, відбуваються масовані удари по енергосистемі», — зазначив він.

Голова «Укренерго» додав, що кожна така атака суттєво ускладнює балансування енергосистеми, через що доводиться застосовувати графіки аварійних відключень електроенергії.

Зазначимо, що Одеська область залишається одним із регіонів із найскладнішою ситуацією з забезпеченням та захистом енергетики. Російська армія намагається точково виводити з ладу об’єкти електропостачання в області, створюючи локальні зони блекаутів. І такий сценарій може повторитися й в інших частинах України.