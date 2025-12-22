Одещина найбільш уразливий регіон для атак на енергооб’єкти, — експерт ІЕС

Наслідки обстрілу в Одесі 19 грудня. Фото: ДСНС Одещини

Одеська область залишається одним із регіонів із найскладнішою ситуацією з забезпеченням та захистом енергетики. Російська армія намагається точково виводити з ладу об’єкти електропостачання в області, створюючи локальні зони блекаутів. І такий сценарій може повторитися й в інших частинах України.

Про це в ефірі «День.LIVE» повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, енергопостачання на Одещині є найуразливішим одразу з кількох причин. По-перше, наразі йде значне збільшення кількості ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі міста та області. Цілеспрямовано обстрілюються підстанції та розподільчі вузли, що суттєво ускладнює навіть тимчасове відновлення подачі електроенергії.

Друга ключова проблема — дефіцит власної генерації. В області практично відсутні потужні об’єкти виробництва електроенергії, тож регіон залежить від постачання з інших областей, як от Миколаїв, який нещодавно сам переніс блекаут. У результаті будь-які пошкодження мереж призводять до тривалих і нерівномірних відключень, коли світло з’являється лише на кілька годин і зникає без чіткого графіка.

— Одеський регіон є слабким у частині власної генерації електроенергії. Тут фактично немає значного виробництва, а будь-які системні удари по підстанціях одразу дають тривалий ефект. Навіть за наявності графіків світло може з’являтися дуже нерівномірно, — пояснив Юрій Корольчук.

Додатковим чинником вразливості регіону є портова інфраструктура, яка потребує безперебійного електропостачання. Від її роботи залежить експорт і функціонування критично важливих об’єктів, що створює додаткове навантаження на енергосистему Одещини та підвищує її чутливість до атак.

Експерт застерігає, що подібна ситуація теоретично може виникнути й в інших «слабких» регіонах, зокрема в Київській або Харківській областях. Навіть за наявності децентралізованих джерел генерації ключову роль відіграє стан підстанцій і мереж.

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, Росія знову вдарила по енергетиці Одеси, частина міста залишалася без світла.