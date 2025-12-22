Росія знову вдарила по енергетиці Одеси, частина міста без світла, є поранений

Обстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій Лисак

Вночі 22 грудня російські війська атакували безпілотниками Одесу. Внаслідок ударів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житловий будинок, є поранений.

Як повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, протягом ночі ворог обстрілював дронами, через що було уражено важливий інфраструктурний об’єкт міста.

Через пошкодження частина одного з районів тимчасово залишилася без електропостачання.

Також постраждав 30-річний чоловік — він отримав уламкові поранення і був госпіталізований. Окрім цього, в одному з житлових будинків вибило вікна.

Обстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій Лисак Обстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій Лисак Обстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба пояснив, чому Одеська область стала однією з ключових цілей російських обстрілів. За його словами, російські війська атакують не лише порти, а й усю інфраструктуру, яка забезпечує логістику регіону. Йдеться, зокрема, про залізницю та енергетичні об’єкти.