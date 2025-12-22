 Обстріл Одеської області 22 грудня

  • понеділок

    22 грудня, 2025

  • 2.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 грудня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 2.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія знову вдарила по енергетиці Одеси, частина міста без світла, є поранений

Обстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій ЛисакОбстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій Лисак

Вночі 22 грудня російські війська атакували безпілотниками Одесу. Внаслідок ударів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житловий будинок, є поранений.

Як повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, протягом ночі ворог обстрілював дронами, через що було уражено важливий інфраструктурний об’єкт міста.

Через пошкодження частина одного з районів тимчасово залишилася без електропостачання.

Також постраждав 30-річний чоловік — він отримав уламкові поранення і був госпіталізований. Окрім цього, в одному з житлових будинків вибило вікна.

Обстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій ЛисакОбстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій Лисак
Обстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій ЛисакОбстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій Лисак
Обстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій ЛисакОбстріл Одеської області 22 грудня. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба пояснив, чому Одеська область стала однією з ключових цілей російських обстрілів. За його словами, російські війська атакують не лише порти, а й усю інфраструктуру, яка забезпечує логістику регіону. Йдеться, зокрема, про залізницю та енергетичні об’єкти.

Останні новини про: Війна в Україні

Кіпр оголосив підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС
Минулої доби росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії
Трамп і Стармер обговорили зусилля щодо завершення війни РФ проти України
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївському ТЦК спростували заяви голови Чорноморки про нетверезий стан місцевого начальника

Аліса Мелік-Адамян
новини

Голова ОТГ на Миколаївщині приїхав ввечері до ТЦК в Очакові й назвав начальника «тиловою крисою»

Альона Коханчук
новини

Директор «Миколаївпастранс» пояснив, чому ввечері у Миколаєві курсує менше транспорту

Ірина Олехнович
новини

Ялинка та святкові фасади: Як в Одесі попри блекаут створюють новорічний настрій

Юлія Бойченко
новини

За 11 місяців автобусами у Миколаєві скористалися понад 9,3 млн пасажирів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп і Стармер обговорили зусилля щодо завершення війни РФ проти України
Минулої доби росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії
Кіпр оголосив підтримку України пріоритетом свого головування в Раді ЄС

Минулої доби росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії

Майже кожен моніторинг щодо прав дітей показав порушення, — омбудсмен