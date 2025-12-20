Одещина — серед головних цілей російських ударів: Кулеба назвав причини

Наслідки обстрілу в Одесі 19 грудня. Фото: ДСНС Одещини

Одеська область стала однією з ключових цілей російських обстрілів. Ворог б’є по логістиці та енергетиці.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба під час спілкування з журналістами, повідомляє «24 Канал».

За його словами, російські війська атакують не лише порти, а й усю інфраструктуру, яка забезпечує логістику регіону. Йдеться, зокрема, про залізницю та енергетичні об’єкти.

«Ми бачимо системні удари по логістиці та енергетиці. Це свідомі атаки на економічний і енергетичний потенціал регіону», — наголосив Олексій Кулеба.

Водночас він запевнив, що попри постійні обстріли експортна діяльність України не зупиняється. Наразі «зерновий коридор» продовжує працювати, хоча ризики подальшого посилення атак залишаються високими.

«Загроз для експорту на сьогодні немає, але є серйозні ризики подальшого нарощування обстрілів», — зазначив урядовець.

За словами Олексій Кулеби, уряд постійно координує дії з військовими для посилення захисту критичної інфраструктури.

Віцепрем’єр також пояснив, що активізація атак на півдні має економічну мету — підірвати доходи України.

«Одещина робить значний внесок в економіку країни. Росія намагається зірвати роботу зернового коридору й завдати удару по бюджету», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області частково відновили рух через міст у Маяках після атаки РФ.

Нагадаємо, що рух мостом на трасі М-15 «Одеса — Рені» у селі Маяки був перекритий через пошкодження внаслідок обстрілів. Через це вантажний транспорт перенаправляють через інші пропускні пункти з Молдовою.

Російська армія упродовж ночі та дня 19 грудня масовано били по мосту в Маяках, застосувавши 15 дронів-камікадзе та балістичну ракету.

У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба порекомендувала громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.

Крім того, з 20 грудня «Укрзалізниця» призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.