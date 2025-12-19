Закриті пункти пропуску через обстріл Одещини: митники радять альтернативні маршрути до Молдови. Фото: odessa-life.od.ua

У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба рекомендує громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.

Як повідомили у Державній митній службі, рух трасою було зупинено після російської атаки по мосту в районі Маяків. Через це тимчасово припинили пропуск людей і транспорту через окремі пункти на українсько-молдовській ділянці кордону в Одеській області.

Молдовська сторона, зі свого боку, повідомила про закриття пунктів пропуску «Маяки–Удобне–Паланка» та «Старокозаче–Тудора».

До стабілізації ситуації громадянам і перевізникам радять утриматися від поїздок у цьому напрямку та стежити за офіційними повідомленнями. Для перетину кордону пропонують використовувати пункти пропуску, розташовані в зоні діяльності Вінницької та Чернівецької митниць.

Для вантажного транспорту рекомендовані пункти:

«Мамалига — Крива»;

«Сокиряни — Окниця».

Для пасажирського сполучення радять обирати:

«Бронниця — Унгурь»;

«Вашківці — Гріменкеуць»;

«Россошани — Брічень»;

«Кельменці — Ларга».

Водночас митники попереджають про значне скупчення транспорту на пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач» і просять враховувати це під час планування маршруту.

