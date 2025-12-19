Закриті пункти пропуску через обстріл Одещини: митники радять альтернативні маршрути до Молдови
14:02, 19 грудня, 2025
У зв’язку з припиненням руху автотрасою «Одеса — Рені» Державна митна служба рекомендує громадянам і перевізникам користуватися альтернативними пунктами пропуску на кордоні з Молдовою.
Як повідомили у Державній митній службі, рух трасою було зупинено після російської атаки по мосту в районі Маяків. Через це тимчасово припинили пропуск людей і транспорту через окремі пункти на українсько-молдовській ділянці кордону в Одеській області.
Молдовська сторона, зі свого боку, повідомила про закриття пунктів пропуску «Маяки–Удобне–Паланка» та «Старокозаче–Тудора».
До стабілізації ситуації громадянам і перевізникам радять утриматися від поїздок у цьому напрямку та стежити за офіційними повідомленнями. Для перетину кордону пропонують використовувати пункти пропуску, розташовані в зоні діяльності Вінницької та Чернівецької митниць.
Для вантажного транспорту рекомендовані пункти:
- «Мамалига — Крива»;
- «Сокиряни — Окниця».
Для пасажирського сполучення радять обирати:
- «Бронниця — Унгурь»;
- «Вашківці — Гріменкеуць»;
- «Россошани — Брічень»;
- «Кельменці — Ларга».
Водночас митники попереджають про значне скупчення транспорту на пункті пропуску «Могилів-Подільський — Отач» і просять враховувати це під час планування маршруту.
Нагадаємо, російські війська вдарили по цивільному авто на мосту в Одеській області: загинула мати, троє дітей постраждали.
