Минулого року поліція Миколаївщини отримала понад 227 тисяч звернень від громадян

Поліція Миколаївщини отримала понад 227 тисяч звернень за рік. Ілюстраціне фото: МикВісті

Протягом 2025 року до поліції Миколаївської області надійшло понад 227 тисяч звернень від громадян. У середньому повідомлення надходили кожні дві хвилини.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

За даними поліції, щодоби оператори спецлінії приймали близько 450 звернень. Загалом за рік надійшло понад 227 тисяч повідомлень, що більше, ніж у 2024 році, коли було зафіксовано майже 214 тисяч звернень.

У поліції зазначають, що спецлінія 102 працює безперебійно — як під час повітряних тривог і блекаутів, так і в звичайному режимі. Для цього оператори мають технічно обладнані робочі місця, зокрема й в укриттях. Одночасно на лінії можуть працювати до семи операторів. Кожен із них має лише кілька хвилин, щоб зібрати необхідну інформацію, з’ясувати обставини та місце події.

Після цього дані передають диспетчерам центру управління нарядами, які спрямовують на виклики поліцейські екіпажі.

Нагадаємо, за 2025 рік рятувальники Миколаївщини 990 разів залучалися до ліквідації наслідків російських обстрілів.