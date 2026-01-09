Рятувальники майже тисячу разів ліквідовували наслідки обстрілів на Миколаївщині у 2025 році

За 2025 рік рятувальники Миколаївщини 990 разів залучалися до ліквідації наслідків російських обстрілів.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Через влучання боєприпасів та їх уламків у регіоні виникла 201 пожежа. Ще 132 рази рятувальники розбирали завали, шукали людей і надавали допомогу. За рік вдалося врятувати 181 людину.

Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.