Рятувальники майже тисячу разів ліквідовували наслідки обстрілів на Миколаївщині у 2025 році
За 2025 рік рятувальники Миколаївщини 990 разів залучалися до ліквідації наслідків російських обстрілів.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Через влучання боєприпасів та їх уламків у регіоні виникла 201 пожежа. Ще 132 рази рятувальники розбирали завали, шукали людей і надавали допомогу. За рік вдалося врятувати 181 людину.
Нагадаємо, що загалом у 2025 році в Миколаївській області сталися 5 119 пожеж. Під час ліквідації рятувальники врятували 73 людини.
