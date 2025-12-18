На Одещині дрон атакував авто: загинула жінка, діти — поранені

На Одещині російський дрон атакував цивільний автомобіль. Ілюстративне фото: Getty Images

На Одещині російський дрон атакував цивільний автомобіль: загинула жінка, а троє дітей зазнали поранень.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інцидент стався в Одеському районі, коли автомобіль рухався через міст. У салоні перебувала жінка разом із трьома дітьми.

«Мати зазнала тяжких травм і, на жаль, померла в кареті швидкої допомоги. Її троє дітей доправлені в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес. Медики надають необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що рух автомобілів на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.