На трасі Одеса-Рені тимчасово зупинили рух транспорту

Рух автомобілів на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він зазначив, що про відновлення руху проінформують додатково. Водіїв закликають, за можливості, утриматися від пересування цією ділянкою дороги.

Раніше повідомлялось, що 17 грудня росіяни атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура.