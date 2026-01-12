 Ремонт дюкера у Миколаєві: без водопостачання до 18 січня

Три мікрорайони без води: у Миколаєві до 18 січня за ₴46,9 млн ремонтуватимуть аварійний дюкер

Ремонт на мережі водопостачання. Архівне фото: МикВісті

Ремонт дюкера, через аварію на якому без водопостачання залишилися мікрорайони Соляні, Північний та Тернівка Соляні триватиме до 18 січня і коштуватиме близько 46,9 мільйонів гривень.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївобленерго». Зазначається, що у результаті аварії без води опинилися понад 40 тисяч мешканців міста.

У підприємстві уточнили, що дюкер, прокладений під руслом річки Інгул, був введений в експлуатацію ще у 1988 році та був єдиним джерелом водопостачання для цих мікрорайонів. Він складається з двох ниток сталевих труб діаметром 500 міліметрів загальною протяжністю близько 190 метрів.

Ремонт виконуватимуть шляхом санації: у виведену з експлуатації сталеву трубу діаметром 500 міліметрів прокладуть поліетиленову трубу діаметром 315 міліметрів. Загальна вартість реконструкції об’єкта становить 46 902 тисячі гривень.

Аварійно-ремонтні роботи «Миколаївводоканал» планує проводити спільно зі спеціалізованою підрядною організацією, оскільки прокладка дюкерів належить до складних видів будівельних робіт. Відновлення водопостачання очікується після завершення ремонту.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка.

Пізніше у «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт.

На цей період у Миколаєві мешканцям мікрорайонів Соляні та Північний спеціальні тролейбуси привозитимуть очищену воду.

