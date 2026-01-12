У Миколаєві тролейбуси розвозитимуть воду мешканцям Соляних та Північного через аварію на дюкері

Спеціальні тролейбуси розвозитимуть воду мешканцям Соляних та Північного через аварію на дюкері. Фото: Миколаївелектротранс

У Миколаєві мешканцям мікрорайонів Соляні та Північний спеціальні тролейбуси привозитимуть очищену воду. Це пов’язано з аварією на дюкері, через яку виникли перебої з водопостачанням.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Графік роздачі води на сьогодні, 12 січня:

мікрорайон Соляні — зупинка «Гвардійська»: з 14:15;

мікрорайон Північний — біля ринку: орієнтовно з 16:20.

Також у зв’язку з аварійною ситуацією тимчасово не працюватимуть інші точки, де раніше здійснювався підвіз води тролейбусами.

У підприємстві зазначили, що подальші графіки підвозу очищеної води формуватимуться з урахуванням погодинних відключень електроенергії. Мешканців просять стежити за оновленнями на офіційних сторінках «Миколаївелектротрансу».

Пізніше у «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки. Терміни ліквідації аварії наразі не визначені.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

На підприємстві просять мешканців поставитися до ситуації з розумінням. Підвезення технічної та питної води планують здійснювати за узгодженими графіками.

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?».

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

Спочатку на будівництво нових водоочисних споруд для Миколаєва планували брати кредит ЄІБ, ще частину мала надати Данія у якості гранту. На реалізацію цього проєкту потрібно було кілька років і це мало допомогти забезпечити місто водою, якості європейських стандартів.

Але згодом голова Держагентства відновлення Серій Сухомлин сказав, що від цієї ідеї відмовились. І побудувати нові водоочисні споруди вирішили за державні кошти — ті, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону для міста.

Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтримує модернізацію нових водоочисних споруд за кредит від Європейського інвестиційного банку, але вважає, що сплачувати його має держава.