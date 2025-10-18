  • субота

Клуб

Миколаїв поступово отримує чисту воду з нового водопроводу, — Кім

Миколаїв вперше з 2022 року отримав централізовану подачу прісної води. Фото: Олексій КулебаМиколаїв вперше з 2022 року отримав централізовану подачу прісної води. Фото: Олексій Кулеба

У Миколаєві фіксують поступове покращення якості води після запуску нового водогону. Водночас у міських мережах досі циркулює частина води з лиману, яку потрібно повністю витіснити.

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону.

— Наразі ми міряємо показники, і вони стають усе кращими. Тобто з очисних споруд у систему вже надходить досить якісна вода. Але в мережі ще багато води з лиману, тому потрібно, щоб її видавили з системи. Працюємо, очікуємо, — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом.

Також Віталій Кім розповідав, що миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.

Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

До кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.

