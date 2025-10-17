  • пʼятниця

Кім заявив, що вперше з початку повномасштабної війни Миколаїв атакували КАБами

Обстріл Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаєва, ілюстраційне фото: «МикВісті»

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив, що 16 жовтня Миколаїв атакували двома керованими авіаційними бомбами (КАБами).

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

За словами Віталія Кіма, тип авіаційних бомб наразі встановлюється. Він також зазначив, що це перша атака КАБами по передмістю Миколаєва від початку повномасштабного вторгнення.

«Учора ворог атакував Миколаївщину. Хочу додати, що було ще дві керовані авіаційні бомби. Це вперше, коли до Миколаєва вони долетіли. Тип наразі встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами», — сказав начальник ОВА.

Нагадаємо, вдень 16 жовтня зафіксували пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв.

Також 16 жовтня росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини.

