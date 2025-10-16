Росія атакувала Миколаївщину керованою авіаційною бомбою
- Даріна Мельничук
14:08, 16 жовтня, 2025
Вдень 16 жовтня зафіксували пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Місце падіння встановлено, попередньо — без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які визначають тип авіаційного засобу ураження.
«Дотримуйтесь заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили об 11:30. За пів години у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух КАБу у напрямку міста.
Нагадаємо, що вчора, 15 жовтня, російські війська обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини FPV-дроном і артилерією.
Слід зазначити, що росіяни цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.
Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.
