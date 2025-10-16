  • четвер

    16 жовтня, 2025

  • 12.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія атакувала Миколаївщину керованою авіаційною бомбою

Росія атакувала Миколаївщину 16 жовтня КАБом. Фото: МикВістіРосія атакувала Миколаївщину 16 жовтня КАБом. Фото: МикВісті

Вдень 16 жовтня зафіксували пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Місце падіння встановлено, попередньо — без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які визначають тип авіаційного засобу ураження.

«Дотримуйтесь заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили об 11:30. За пів години у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух КАБу у напрямку міста.

Нагадаємо, що вчора, 15 жовтня, російські війська обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини FPV-дроном і артилерією.

Слід зазначити, що росіяни цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

За добу росіяни обстрілювали Миколаївщину FPV-дронами та артилерією
Росіяни атакували громаду на Миколаївщині FPV-дроном та артилерією
Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів
Реклама

Читайте також:

новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів
Росіяни атакували громаду на Миколаївщині FPV-дроном та артилерією
За добу росіяни обстрілювали Миколаївщину FPV-дронами та артилерією

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

У Миколаївському зоопарку з’явилися капібари

1 година тому

РФ вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені

Головне сьогодні