Росія атакувала Миколаївщину керованою авіаційною бомбою

Росія атакувала Миколаївщину 16 жовтня КАБом. Фото: МикВісті

Вдень 16 жовтня зафіксували пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Засіб повітряного нападу було спрямовано у бік міста Миколаїв.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Місце падіння встановлено, попередньо — без постраждалих. На місці працюють відповідні служби, які визначають тип авіаційного засобу ураження.

«Дотримуйтесь заходів безпеки під час сигналів повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили об 11:30. За пів години у Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух КАБу у напрямку міста.

Нагадаємо, що вчора, 15 жовтня, російські війська обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини FPV-дроном і артилерією.

Слід зазначити, що росіяни цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.