Посольство США в Україні попередило про можливі повітряні атаки

Посольство Сполучених Штатів в Україні повідомило про загрозу потенційних масштабних повітряних атак упродовж найближчих кількох днів.

Відповідне попередження оприлюднили на сайті дипустанови.

Скриншот з сайту Посольства США в Україні

Увечері 8 січня в посольстві зазначили, що отримали інформацію про «потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-якої миті протягом найближчих днів».

Дипломати закликали громадян США, які перебувають в Україні, бути готовими негайно прямувати до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.

«Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги», — йдеться у попередженні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні.