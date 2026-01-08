Посольство США в Україні попередило про можливі повітряні атаки
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
21:48, 08 січня, 2026
-
Посольство Сполучених Штатів в Україні повідомило про загрозу потенційних масштабних повітряних атак упродовж найближчих кількох днів.
Відповідне попередження оприлюднили на сайті дипустанови.
Увечері 8 січня в посольстві зазначили, що отримали інформацію про «потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-якої миті протягом найближчих днів».
Дипломати закликали громадян США, які перебувають в Україні, бути готовими негайно прямувати до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.
«Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися в разі оголошення повітряної тривоги», — йдеться у попередженні.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.