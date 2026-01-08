 Сьогодні вночі може бути новий російський масований удар, — Зеленський

  четвер

    8 січня, 2026

Зеленський попередив про можливий масований удар РФ уночі

Володимир Зеленський попередив про можливий новий масований удар РФ уночі. Ілюстративне фото: АРВолодимир Зеленський попередив про можливий новий масований удар РФ уночі. Ілюстративне фото: АР

Уночі Росія може завдати нового масованого удару по Україні. Українців просять не ігнорувати тривоги.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави закликав громадян бути уважними до сигналів повітряної тривоги та не ігнорувати заходи безпеки.

— Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою, — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що доручив уряду посилити взаємодію з місцевою владою та забезпечити максимальну підтримку всім службам.

— Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний, — додав він.

Нагадаємо, що вранці 7 січня російські військові атакували цивільний автомобіль у Галицинівській громаді Миколаївської області.

Атака РФ по портах Одещини 7 січня: загинули двоє людей, восьмеро поранені
Російський дрон атакував цивільний автомобіль на трасі під Миколаєвом
Посольство США в Україні попередило про можливі повітряні атаки
