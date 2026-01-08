У Миколаєві через негоду впали дерева: рятувальники працюють щонайменше на п’яти адресах

У Миколаєві через негоду впали дерева, фото: управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

У Миколаєві через погіршення погодних умов впали кілька дерев у різних районах міста, частина з яких перекрила дороги та пошкодила автомобілі.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк.

За його словами, до ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники 10-го взводу Державного воєнізованого гірничорятувального загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

— Можу сказати, що 10-й взвод ДСНС наразі опрацьовує п’ять адрес. Зокрема, у мікрорайоні Кульбакине дерево впало та перегородило дорогу. На проспекті Героїв України впала тополя. На вулиці вул. Ігоря Бедзая береза впала на автомобіль. Також на вулиці Колодязній, 16 тополя впала на автівку, і ще одне дерево впало у Варварівці. Це ті адреси, які я пам’ятаю з тих, над якими ми працювали. Водночас частину аварійних дерев опрацьовують і комунальні служби підприємства «Миколаївські парки», — сказав Роман Возняк.

У мікрорайоні Кульбакине дерево впало на проїжджу частину, Фото: Суспільне Миколаїв

За його словами, рятувальники близько 20 хвилин тому виїхали на адресу в Кульбакиному, де дерево перегородило проїзд, і наразі перебувають у дорозі або вже працюють на місці.

Через прогнозоване погіршення погодних умов і ожеледицю ситуація з аварійними деревами в Миколаєві може повторюватися й завтра.

— З огляду на те, що вночі ми очікуємо погіршення погодних умов та ожеледицю з завтрашнього дня, на жаль, обледеніння, на мій погляд, може призвести до продовження цієї ситуації. Тому звертаюся до всіх із проханням не залишати автомобілі на зелених зонах, під деревами та поблизу ліній електропередач, адже це наразі становить ризик, — сказав Роман Возняк.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві внаслідок негоди аварійні дерева впали на припаркований автомобіль. Зокрема, один із випадків зафіксували у дворі будинку на вулиці Колодязній, 16. Мешканці розповідають, що неодноразово зверталися до КП «Миколаївські парки» з проханням прибрати небезпечні дерева. Втім, за їхніми словами, комунальні служби обмежилися лише частковою обрізкою гілок, і не вирішили проблему повністю.