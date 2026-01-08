 Планові ремонти газорозподільних 12 січня мереж у Миколаєві відклали

Через негоду у Миколаєві перенесли планові ремонти газорозподільних мереж

Ремонт на газмережі. Ілюстративне фото: МикВістіРемонт на газмережі. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві перенесли заплановані ремонтні роботи на газорозподільних мережах, які мали розпочатися з 08:00 12 січня та тривати до 16:00 16 січня.

Про це повідомили у миколаївській філії компанії «Газмережі».

У підприємстві зазначають, що несприятлива погода не дозволяє виконати роботи безпечно та з дотриманням необхідних стандартів якості. Нові терміни проведення ремонтів обіцяють повідомити додатково через офіційні інформаційні ресурси.

Нагадаємо, раніше у зв’язку з плановими ремонтними роботами у цей період планували тимчасово припинити газопостачання за низкою адрес у Миколаєві:

  • вулиця Ольшанців (буд. 1-75);
  • вулиця Янтарна (буд. 1-68);
  • вулиця Олега Хлівного (буд. 1-45);
  • вулиця Рибна (буд. 21-47);
  • вулиця Торгова (буд. 1-62);
  • вулиця Фонтанна (буд. 1-46);
  • вулиця Пейзажна (буд. 1-46);
  • вулиця Краєзнавців (буд. 14-18).

Зазначимо, що у Миколаєві з 9 січня і до кінця тижня прогнозують значне погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про помірний сніг, ожеледь та суттєве зниження температури повітря.

