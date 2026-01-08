Через негоду у Миколаєві перенесли планові ремонти газорозподільних мереж
17:00, 08 січня, 2026
У Миколаєві перенесли заплановані ремонтні роботи на газорозподільних мережах, які мали розпочатися з 08:00 12 січня та тривати до 16:00 16 січня.
Про це повідомили у миколаївській філії компанії «Газмережі».
У підприємстві зазначають, що несприятлива погода не дозволяє виконати роботи безпечно та з дотриманням необхідних стандартів якості. Нові терміни проведення ремонтів обіцяють повідомити додатково через офіційні інформаційні ресурси.
Нагадаємо, раніше у зв’язку з плановими ремонтними роботами у цей період планували тимчасово припинити газопостачання за низкою адрес у Миколаєві:
- вулиця Ольшанців (буд. 1-75);
- вулиця Янтарна (буд. 1-68);
- вулиця Олега Хлівного (буд. 1-45);
- вулиця Рибна (буд. 21-47);
- вулиця Торгова (буд. 1-62);
- вулиця Фонтанна (буд. 1-46);
- вулиця Пейзажна (буд. 1-46);
- вулиця Краєзнавців (буд. 14-18).
Зазначимо, що у Миколаєві з 9 січня і до кінця тижня прогнозують значне погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про помірний сніг, ожеледь та суттєве зниження температури повітря.
