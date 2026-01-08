 На Миколаївщині світла не буде по 8 годин: графіки відключення на 9 січня

  • четвер

    8 січня, 2026

  • 1.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 1.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Світла не буде по 8 годин: графіки відключення на Миколаївщині 9 січня

На Миколаївщині світла не буде по 8 годин. Ілюстративне фото: МикВістіНа Миколаївщині світла не буде по 8 годин. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у у п'ятницю, 9 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

Реклама

1.1. 00:00–02:00; 09:00–16:00

Всього: 9 год

1.2. 09:00–12:30; 23:00–00:00

Всього: 4 год 30 хв

2.1. 07:30–09:00; 12:30–16:00

Всього: 5 год

2.2. 00:00–02:00; 07:30–09:00; 16:00–19:30

Всього: 7 год

3.1. 09:00–12:30; 19:30–23:00

Всього: 7 год

3.2. 05:30–09:00; 12:30–17:30

Всього: 8 год 30 хв

4.1. 09:00–12:30; 16:00–19:30

Всього: 7 год

4.2.16:00–19:30

Всього: 3 год 30 хв

5.1. 02:00–05:30; 19:30–23:00

Всього: 7 год

5.2. 05:30–09:00; 12:30–16:00

Всього: 7 год

6.1. 05:30–09:00; 12:30–16:00; 23:00–00:00

Всього: 8 год

6.2. 02:00–05:30; 09:00–12:30;

Всього: 8 год 30 хв

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Світла не буде понад 9 годин: графіки відключення на Миколаївщині 8 січня
Частина Дніпра залишилася без світла, до цього у місті пролунав гучний вибух
На Дніпропетровщині без світла залишаються близько 800 тисяч споживачів, знеструмлено вісім шахт, — Міненерго
Реклама
Читайте також:
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві через негоду впали дерева: рятувальники працюють щонайменше на п’яти адресах

Анна Гакман
новини
У Миколаєві через негоду аварійні дерева впали на припаркований автомобіль

Світлана Іванченко
новини
Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У Первомайську шукають підрядника на реконструкцію магістрального водогону за €3,6 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

На Дніпропетровщині без світла залишаються близько 800 тисяч споживачів, знеструмлено вісім шахт, — Міненерго
Частина Дніпра залишилася без світла, до цього у місті пролунав гучний вибух
Світла не буде понад 9 годин: графіки відключення на Миколаївщині 8 січня

АФІША

Тижнева афіша Миколаєва: куди піти й що подивитися

КАДРИ

Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

4 години тому

Головне сьогодні