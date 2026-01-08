Світла не буде по 8 годин: графіки відключення на Миколаївщині 9 січня
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
18:37, 08 січня, 2026
-
У Миколаєві та по області у у п'ятницю, 9 січня очікуються планові відключення електроенергії.
Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1. 00:00–02:00; 09:00–16:00
Всього: 9 год
1.2. 09:00–12:30; 23:00–00:00
Всього: 4 год 30 хв
2.1. 07:30–09:00; 12:30–16:00
Всього: 5 год
2.2. 00:00–02:00; 07:30–09:00; 16:00–19:30
Всього: 7 год
3.1. 09:00–12:30; 19:30–23:00
Всього: 7 год
3.2. 05:30–09:00; 12:30–17:30
Всього: 8 год 30 хв
4.1. 09:00–12:30; 16:00–19:30
Всього: 7 год
4.2.16:00–19:30
Всього: 3 год 30 хв
5.1. 02:00–05:30; 19:30–23:00
Всього: 7 год
5.2. 05:30–09:00; 12:30–16:00
Всього: 7 год
6.1. 05:30–09:00; 12:30–16:00; 23:00–00:00
Всього: 8 год
6.2. 02:00–05:30; 09:00–12:30;
Всього: 8 год 30 хв
Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.
Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.