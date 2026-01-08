Світла не буде по 8 годин: графіки відключення на Миколаївщині 9 січня

На Миколаївщині світла не буде по 8 годин. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у у п'ятницю, 9 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1. 00:00–02:00; 09:00–16:00

Всього: 9 год

1.2. 09:00–12:30; 23:00–00:00

Всього: 4 год 30 хв

2.1. 07:30–09:00; 12:30–16:00

Всього: 5 год

2.2. 00:00–02:00; 07:30–09:00; 16:00–19:30

Всього: 7 год

3.1. 09:00–12:30; 19:30–23:00

Всього: 7 год

3.2. 05:30–09:00; 12:30–17:30

Всього: 8 год 30 хв

4.1. 09:00–12:30; 16:00–19:30

Всього: 7 год

4.2.16:00–19:30

Всього: 3 год 30 хв

5.1. 02:00–05:30; 19:30–23:00

Всього: 7 год

5.2. 05:30–09:00; 12:30–16:00

Всього: 7 год

6.1. 05:30–09:00; 12:30–16:00; 23:00–00:00

Всього: 8 год

6.2. 02:00–05:30; 09:00–12:30;

Всього: 8 год 30 хв

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.