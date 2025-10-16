Росіяни атакували громаду на Миколаївщині FPV-дроном та артилерією. Архівне фото «МикВісті»

Вчора, 15 жовтня, російські війська вдарили по Куцурубській громаді Миколаївщини FPV-дроном і артилерією.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, за даними ОВА, вночі на Миколаївщині працювали сили протиповітряної оборони. Подробиці обіцяють повідомити пізніше.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.