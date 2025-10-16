  • четвер

    16 жовтня, 2025

  • 12.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували громаду на Миколаївщині FPV-дроном та артилерією

Росіяни атакували громаду на Миколаївщині FPV-дроном та артилерією. Архівне фото «МикВісті»Росіяни атакували громаду на Миколаївщині FPV-дроном та артилерією. Архівне фото «МикВісті»

Вчора, 15 жовтня, російські війська вдарили по Куцурубській громаді Миколаївщини FPV-дроном і артилерією.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, за даними ОВА, вночі на Миколаївщині працювали сили протиповітряної оборони. Подробиці обіцяють повідомити пізніше.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.

Останні новини про: Війна в Україні

У НАТО розробили нову зброю проти «Шахедів» і КАБів для України
Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів
Більше, ніж половина енергооб’єктів в Україні вже захищені від російських атак, — «Укренерго»
Реклама

Читайте також:

новини

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Аліна Квітко
новини

Одещина у трійці регіонів із найбільшою кількістю штрафів ТЦК

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївоблтеплоенерго» прийме на баланс старі мережі заводу «Зоря»

Аліна Квітко
новини

Повертати чи ні скульптуру Фалєєва на Флотський бульвар, вирішуватимуть проектанти та архітектори, це не пам’ятка культури, — Любаров

Аліна Квітко
новини

«Готуємось до найгіршого», — Сєнкевич про загрози під час опалювального сезону в Миколаєві

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Більше, ніж половина енергооб’єктів в Україні вже захищені від російських атак, — «Укренерго»
Вночі на Миколаївщині збили 11 російських дронів
У НАТО розробили нову зброю проти «Шахедів» і КАБів для України

«Росія — це мій ворог», — Труханов заявив, що не поїде з Одеси й не погодиться на «обмін»

«Нафтогаз» судиться з «Миколаївоблтеплоенерго» і хоче арештувати рахунки, — Логвінов

Компанія з Ганновера допоможе Миколаєву в управлінні комунальним житлом: угоду підписано