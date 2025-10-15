За добу росіяни обстрілювали Миколаївщину FPV-дронами та артилерією

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Вчора, 14 жовтня, на Миколаївщині росіяни девʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Крім того, російські війська завдали артилерійського удару по Куцурубській громаді. За даними ОВА, постраждалих серед цивільних немає.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Росіяни запускають дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Аби захиститись від російських FPV-дронів на окремих ділянках доріг у громадах Миколаївської області встановлюють сітки.