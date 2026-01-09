Феєрверки під час війни: Одещина серед регіонів із найбільшою кількістю вироків

Одещина — у трійці регіонів по кількісті вироків за запуск салютів у воєнний час. Ілюстративне фото: Нацполіція

Одещина в лідерах по кількісті вироків за запуск салютів у воєнний час. Від початку повномасштабної війни українські суди винесли 63 вироки за використання піротехніки.

Про це свідчать дані судового реєстру Бабуся, пише Опендатабот.

Найменше таких рішень було у перший рік вторгнення — лише 5, але вже згодом їхня кількість зросла у 3,4 раза. За неповний 2025 рік суди ухвалили ще 16 рішень.

Понад половина справ — кримінальні. Судді розглядають салюти не, як порушення тиші, а як зухвалу поведінку, що може викликати паніку та становити небезпеку для людей.

Кількість вироків за використання піротехніки в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Найчастіше феєрверки запускають у Києві — майже кожен четвертий вирок (15 справ). Далі йдуть Дніпропетровщина — вісім та Одещина — сім вироків. Загалом на ці області припадає майже половина всіх рішень. На Миколаївщині зафіксували три такі справи.

Покарання різні: від символічних штрафів у 51–119 гривень за дрібне хуліганство до десятків тисяч гривень у кримінальних справах. Інколи порушників відправляють на громадські роботи. Наприклад, у Києві чоловік, який запускав феєрверки напідпитку, отримав 50 годин обов’язкових робіт.

У деяких випадках справа доходила й до реального ув’язнення. Так, у Рівному чоловік запустив салют на території школи, а потім ще й погрожував поліції бойовою гранатою. Суд призначив йому чотири роки тюрми, але замінив строк на два роки іспитового терміну, оскільки обвинувачений пішов служити до ЗСУ. Ще один киянин, який запускав салюти й хлопавки з вікна квартири у стані сп’яніння, отримав рік іспитового строку.

Зазначається, що у судовій практиці є вироки за феєрверки на гендер-паті та за «холодні фонтани» на весіллях. У таких випадках порушники відбувалися штрафами.

Нагадаємо, з листопада 2023 року більшість піротехнічних засобів в Україні заборонені законом №7438. Суди все частіше наголошують, що салюти під час війни — це не розвага, а фактор паніки, соціальної напруги й зневаги до людей, які пережили обстріли.

Раніше повідомлялось, що під час новорічних свят у Снігурівці місцевий запустив феєрверки, його затримала поліція.