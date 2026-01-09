 Шотландія готова відправити війська в Україну, але за умови мирної угоди

Клуб

Шотландія готова відправити свої війська в Україну, але є умова

Перший міністр Шотландії Джон Свінні розповів при яких умовах країна відправить миротворців до України. Фото: PA MediaПерший міністр Шотландії Джон Свінні розповів при яких умовах країна відправить миротворців до України. Фото: PA Media

Шотландія готова надіслати свої війська до України у складі миротворчих сил, але тільки якщо буде підписана мирна угода, яка відповідатиме інтересам українського народу.

Про це заявив перший міністр Шотландії Джон Свінні, повідомляє BBC.

За його словами, участь шотландських військ можлива лише тоді, коли угода передбачатиме розгортання сил для підтримки безпеки і захисту України від агресії.

— Якщо буде досягнуто мирної угоди, прийнятної для народу України, яку вони вважають відповідною своїм інтересам, і частково це передбачає розгортання військ з цієї країни в цій ситуації для забезпечення цього миру, тоді я б це підтримав, — заявив Джон Свінні.

Він також зазначив, що вторгнення РФ поставило під загрозу багаторічний мир у Західній Європі. Нинішнє покоління звикло до безпеки, якої не знали їхні батьки, але війна показала, наскільки ця безпека крихка.

— Буквально за кілька днів після вторгнення ми почали відчувати його наслідки у власній громаді. Тому я побоююся, що дорогоцінна спадщина, яку отримало наше покоління від страждань Другої світової війни, зараз знаходиться під загрозою для майбутніх поколінь, — підкреслив Джон Свінні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання чисельності та функцій іноземного контингенту в Україні в межах європейських гарантій безпеки вже на фінальній стадії узгодження. Водночас він не розкрив деталі.

