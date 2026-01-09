У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім
18:31, 09 січня, 2026
Завтра, 10 січня, у Миколаївському районі проводитимуть роботи з ліквідації наслідків минулих обстрілів. Через це з 10:00 до 17:00 без електроенергії залишаться 4007 споживачів.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, наголосивши, що роботи виконують для стабілізації енергосистеми та забезпечення надійного електропостачання у регіоні.
У «Миколаївобленерго» пообіцяли зробити все можливе, аби закінчити роботи якнайшвидше та попросили миколаївців поставитися із розумінням.
Нагадаємо, раніше в «Миколаївобленерго» відповіли на скарги споживачів щодо відключень світла у пікові години, пояснивши, що графіки працюють так само, як рух транспорту під час заторів.
