Клуб

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів. Ілюстративне фото: МикВістіУ Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів. Ілюстративне фото: МикВісті

Завтра, 10 січня, у Миколаївському районі проводитимуть роботи з ліквідації наслідків минулих обстрілів. Через це з 10:00 до 17:00 без електроенергії залишаться 4007 споживачів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, наголосивши, що роботи виконують для стабілізації енергосистеми та забезпечення надійного електропостачання у регіоні.

У «Миколаївобленерго» пообіцяли зробити все можливе, аби закінчити роботи якнайшвидше та попросили миколаївців поставитися із розумінням.

Нагадаємо, раніше в «Миколаївобленерго» відповіли на скарги споживачів щодо відключень світла у пікові години, пояснивши, що графіки працюють так само, як рух транспорту під час заторів.

