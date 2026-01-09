«Як затори на дорогах», — у «Миколаївобленерго» пояснили відключення світла вдень

У «Миколаївобленерго» розповіли, чому світло вимикають у години найбільшого споживання, фото: Андрій Дронов

У «Миколаївобленерго» відповіли на скарги споживачів щодо відключень світла у пікові години, пояснивши, що графіки працюють так само, як рух транспорту під час заторів.

Про це розповіла речниця «Миколаївобленерго» Анастасія Прокоф'єва, пишуть «МикВісті».

Вона пояснила, що відключення електроенергії роблять за розпорядженням НЕК «Укренерго», коли мережа перевантажена.

— Споживачі пишуть нам: чому б не відключати всіх на ніч, а вдень нікого не чіпати? І взагалі, чому саме в пікові години ми маємо ощадливо використовувати електроенергію? Розпорядження про відключення дає НЕК «Укренерго», і лише тоді, коли система перевантажена. Тож логічно, що вночі необхідність застосування графіків нижча або взагалі відсутня, бо надмірного споживання немає. Що ж відбувається в пікові години? Ми часто чуємо претензії, що відключення відбуваються саме тоді, коли електроенергія найбільше потрібна. І це може здатися несправедливим. Важливо зрозуміти: тут не йдеться про справедливість — це питання фізики. Пікове навантаження та необхідність економії електроенергії нерозривно пов’язані між собою, — сказала Анастасія Прокоф'єва.

Речниця додала, що поняття пікового навантаження існує не лише в енергетиці, і навела приклад: коли люди масово йдуть на роботу чи навчання та повертаються додому, це на дорогах призводить до заторів, а в електромережах — до перевантаження.

— Поняття пікового навантаження існує не лише в енергетиці. Час, коли люди масово йдуть на роботу чи навчання і повертаються додому, наприклад, на дорогах, призводить до заторів, а в електромережах — до перевантаження. Враховуючи реалії сьогодення, саме тому виникає необхідність застосування графіків відключень. Так само, як немає сенсу патрульним поліцейським цілодобово чергувати на найбільш напружених перехрестях у очікуванні, поки утворяться затори, так само й жорсткі графіки відключень у години низького споживання є недоцільними, — пояснила Анастасія Прокоф'єва.

Зазначимо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діяли до 23 грудня. Електропостачання працювало у режимі перепідключення.

Згодом, 24 грудня, у Миколаївській області знову запровадили графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). В середньому відключення тривають по 7–9 годин на добу.

Нагадаємо, у 2025 році мешканці Миколаївщини в середньому залишалися без електропостачання понад 350 годин — через планові погодинні відключення та наслідки обстрілів. Згідно з даними, середній час відсутності світла у підчергах коливався від 375 до 380 годин, що становить понад 15 діб на рік без електрики для кожного мешканця.

