На Миколаївщині знову застосовують графіки погодинних відключень світла

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркеті, архівне фото: МикВісті

У вівторок, 23 грудня, у Миколаївській області знову запровадили графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

Наразі графік діє з 14:30 для підчерг 2.2 та 5.2.

«Маємо вказівку НЕК «Укренерго» щодо застосування однієї черги ГПВ з 15:00», — йдеться у повідомленні.

Щоб перевірити, чи входить ваша адреса до черги відключень, можна перевірити за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діяли. Електропостачання працювало у режимі перепідключення.