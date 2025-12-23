На Миколаївщині знову застосовують графіки погодинних відключень світла
14:28, 23 грудня, 2025
У вівторок, 23 грудня, у Миколаївській області знову запровадили графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ).
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
Наразі графік діє з 14:30 для підчерг 2.2 та 5.2.
«Маємо вказівку НЕК «Укренерго» щодо застосування однієї черги ГПВ з 15:00», — йдеться у повідомленні.
Щоб перевірити, чи входить ваша адреса до черги відключень, можна перевірити за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діяли. Електропостачання працювало у режимі перепідключення.
