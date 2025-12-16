На Миколаївщині наразі не діють графіки погодинних відключень світла

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркеті, архівне фото: МикВісті

На Миколаївщині електропостачання працює у режимі перепідключення. Енергетики проводять відновлювальні роботи.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Як відомо, після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діють.

— Наразі графіки погодинних відключень не діють: енергетики відновлюють електропостачання та проводять технічні роботи. Тому чітких графіків відключень поки немає, і область живе в режимі перепідключення, — розповів Віталій Кім.

За його словами, опалення наразі подається по всій області.

— Теплопостачання подається на 100%. Окрім 26 будинків, через атаку є технічні проблеми й зараз в процесі відновлення. В принципі, в нас плюсова температура, але опалення подається і зараз в штатному режимі по всій області, — додав Віталій Кім.

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Згодом директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що котельні з великою кількістю споживачів під час відключень електроенергії працювали по п’ять годин, а потім ще п’ять годин були вимкнені.

За два дні комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» закупило 24 тонни дизельного пального для генераторів, які підтримують роботу критичної інфраструктури міста під час відключень електроенергії. Крім того, Микола Логвінов додав, що, попри «великий колектив, людей усе одно не вистачає», оскільки кожен генератор під час запуску та роботи має контролюватися.