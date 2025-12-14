На Миколаївщині поки не діють графіки погодинних відключень: електроенергія розподіляється почергово

Погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області, фото: МикВісті

Після нічного російського обстрілу 13 грудня погодинні графіки електропостачання в Миколаївській області не діють.

Електроенергія подається почергово там, де це технічно можливо, повідомляють в «Миколаївобленерго».

«Енергетики працювали всю ніч і продовжують ліквідацію наслідків ворожого обстрілу в ніч на 13 грудня. Погодинні графіки не діють! Але електроенергія розподіляється почергово там, де є технічні можливості для цього», — повідомляє пресслужба.

Крім того, мешканців, у яких наразі є світло, закликали економно використовувати електроенергію.

«Звертаємося до тих, хто наразі зі світлом, будь ласка, не забувайте про економію! Стан мереж в цей період вкрай нестабільний, тож найменше перенавантаження загрожує звести нанівець всі зусилля енергетиків», — додали в «Миколаївобленерго».

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Зазначимо, що учора Віталій Кім повідомив, що відновлення електропостачання на Миколаївщині відбуватиметься у два етапи: