У «Миколаївобленерго» пояснили принцип формування графіків відключень на прикладі картоплі та цибулі

Миколаївці під час блекауту, 29 листопада 2024 року, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Фото: «МикВІсті»

У «Миколаївобленерго» відповіли на скарги споживачів щодо відключень електроенергії, пояснивши принцип формування графіків кулінарною метафорою.

Речниця «Миколаївобленерго» Анастасія Прокоф'єва порівняла можливості енергетиків із господинею, якій дали обмежений набір продуктів, пишуть «МикВісті».

За її словами, багато споживачів звертаються із претензіями, посилаючись на відповідь «Укренерго», де зазначають, що складання графіків — зона відповідальності обленерго. Прокоф'єва порівняла це з ситуацією, коли людині дають картоплю, цибулю й олію та пропонують самостійно вирішити, що приготувати на вечерю.

— Господині мене зараз зрозуміють, уявіть, що вам принесли картоплю, цибулю та олію, а на питання, що ж приготувати на вечерю, відповіли, вирішуй сама. І ти дійсно вирішуватимеш сама, що подати до столу. Можливо, це буде смажена картопля, або картопля в мундирі, можливо товченики або деруни. Але точно ти не зможеш приготувати з цього борщ і м'ясо по-французьки з даного набору продуктів не вийде. Повертаючись до графіків, дійсно обленерго самі вирішують, кого відключити сьогодні вранці, кому дістануться вечірні пікові години або семигодинне знеструмлення, — сказала Анастасія Прокоф'єва.

Анастасія Прокоф'єва, речниця АТ «Миколаївобленерго», скриншот з відео

Речниця «Миколаївобленерго» наголосила, що тривалість відключень закладена у блочний принцип графіку погодинних відключень.

— Ще раз, тривалість відключень закладена в блочний принцип ГПВ і жодним чином не залежить від бажання чи намірів обленерго. Але складаючи прогнозований розклад, ми враховуємо багато факторів, аби чергувати різні групи наших споживачів, розподіляючи години відключення максимально справедливо та рівномірно, — сказала вона.

Крім того, Анастасія Прокоф’єва пообіцяла у наступному відео пояснити чи можливо уникнути семигодинних відключень.

Зазначимо, на Миколаївщині за останні кілька днів ситуація з енергетикою значно погіршилась. Відключення стали більш триваліші і місцеві можуть залишатись без світла до 17 годин на добу.

Віталій Кім неодноразово казав, що попри те, що Миколаївщина виробляє у десять разів більше електроенергії, ніж споживає, мешканці області все одно залишатимуться без світла за графіками відключень, як і по всій Україні

Пізніше очільник Миколаївської обласної військової адміністраці повідомив, що у разі надзвичайних ситуацій з відключенням електроенергії в області буде діяти план «Острів». Це забезпечить безперебійну роботу критичної інфраструктури, соціальних об’єктів та органів управління.

Днями у обленерго заявили, що у Миколаївській області за останній місяць під час дії графіків погодинних відключень споживачів усіх черг залишали без електропостачання майже на однакову тривалість. У середньому без світла миколаївці були від 218 до 220 годин.

Нещодавно голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив причини тривалих відключень електроенергії в області, попри наявність Південноукраїнської АЕС. За словами Віталія Кіма, Миколаївщина значну частину виробленої електроенергії передає іншим регіонам країни.