До 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 11 грудня
21:12, 10 грудня, 2025
-
У Миколаєві та по області у четвер, 11 грудня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 – 00:00 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00
Всього: 17 годин
- 1.2 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00
Всього: 12 годин
- 2.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 2.2 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 3.1 – 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 3.2 – 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30
Всього: 14 годин
- 4.1 – 00:00 - 01:30; 06:30 - 12:00; 15:30 - 22:30
Всього: 14 годин
- 4.2 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 5.1 – 01:30 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 5.2 – 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:30; 22:30 - 00:00
Всього: 14 годин
- 6.1 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 6.2 – 01:30 - 08:30; 12:00 - 19:00
Всього: 14 годин
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.
