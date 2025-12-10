  • середа

До 17 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 11 грудня

Якими будуть відключення світла 10 грудня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВістіЯкими будуть відключення світла 11 грудня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у четвер, 11 грудня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 – 00:00 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00

Всього: 17 годин

  • 1.2 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00

Всього: 12 годин

  • 2.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30

Всього: 15 годин 30 хвилин

  • 2.2 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00

Всього: 15 годин 30 хвилин

  • 3.1 – 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 3.2 – 05:00 - 12:00; 15:30 - 22:30

Всього: 14 годин

  • 4.1 – 00:00 - 01:30; 06:30 - 12:00; 15:30 - 22:30

Всього: 14 годин

  • 4.2 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 5.1 – 01:30 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00

Всього: 15 годин 30 хвилин

  • 5.2 – 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:30; 22:30 - 00:00

Всього: 14 годин

  • 6.1 – 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00

Всього: 15 годин 30 хвилин

  • 6.2 – 01:30 - 08:30; 12:00 - 19:00

Всього: 14 годин

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

«МикВісті» писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.

